GÜNDEM / 9 Mayıs 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- AA ekibi, Kovid-19'un izini süren filyasyon ekiplerinin bir gününe tanık oldu



Anadolu Ajansı ekibi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul'da, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi



Bakırköy İlçe Sağlık Müdürü Bekir Turan:



"Filyasyon ekiplerimizle eş zamanlı çalışma periyodumuz var. Hastaneler, aile hekimlikleri ve 112 ekipleri ile ortak çalışma sistemi içerisinde faaliyet yürütüyoruz"



"Sisteme düşen vaka otomatik olarak tarafımızdan görülüyor. Daha sonra filyasyon ekipleri üzerinden görevlendirmeler yapılıyor"



"Bu faaliyeti nöbet sistemiyle devam ettiriyoruz. Bizim ekibimiz ağırlıklı olarak diş hekimi, doktor ve hemşirelerden oluşuyor"



(İbrahim Halil Aktürk/ İstanbul)

2- Kovid-19'un fedakar savaşçılarının yavrularına hasret "Anneler Günü"

Koronavirüsle mücadele etmek için kendi önceliklerini hiçe sayıp "canlarından bir parça" olan yavrularından haftalardır uzakta kalan sağlık çalışanı annelerin özlemi, Anneler Günü'nün gelmesiyle katlanıyor

AA ekibi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Üsküdar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevi başında bulunan sağlık çalışanı annelerin, çocukları ile telefondan duygu dolu görüşmelerine tanıklık etti

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Semiha Çelik Ekinci:

"7 haftadır çocuklarımdan ayrıyım, çok özlüyorum. Her gece onlarla sarılıp uyuyan, beraber oyunlar oynayan bir anneydim. Şimdi çocuklarım artık görüntülü görüşmelerden bile kaçıyorlar"

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli Acil Tıp Teknisyeni Dilek Türk:

"Yanlarında olamadığım için duygusal açıdan yıprandılar. Bir kaçma, küsme, darılma yok ama tabii ki de kırgınlık oluyor. Görüşmelerimiz hep ağlamaklı, 'Seni çok özledim, ne zaman bitecek' demekle geçiyor"

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli Dr. Hande Karel:

"İlk defa iki çocuğumdan ayrı Anneler Günü geçireceğim. Bu süreçte evde çocuklarının yanında olabilen anneler ne kadar şanslı. Onları doyasıya öpüp koklasınlar, sarılsınlar"

(Zeynep Rakipoğlu/ İstanbul)

3- İki kutsal görevi bir arada yürütüyorlar

Yeni tip koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan "polis" anneler, sokağa çıkma kısıtlamasında da gece gündüz nöbette

İki kutsal işi aynı anda yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, halkın huzuru için yaptıkları mesainin ardından eve gittiklerinde üniformalarını çıkarıp annelik görevlerine dönüyor

Polis memuru Hülya Çiftçi:

"Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyorum. Bu güzel günde ilk elleri öpülmesi gerekenlerin şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olduğunu düşünüyorum"

Polis memuru Günay Can:

"Allah'ın bize emanet ettiği o değerli varlığı vatanına, milletine hayırlı, sağlıklı ve bilinçli bir birey olarak yetiştirmek dünyanın en kutsal görevidir. O yüzden anne olduğum için çok mutluyum. Ben anne olmayı da polis olmayı da çok sevdim"

Polis memuru Betül Can:

"İş hayatımızın yanı sıra evimize gittiğimizde temizliğimizi, yemeğimizi ve diğer işlerimizi yapıyoruz. Mesleğimizi severek yaptığımız için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz"

(Aykut Karadağ-Ankara)

4- Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'ne daha hüzünlü giriyor

Oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç:

"Anneler Günü'nü kutlamıyorum. Diğer çocuklarımın kutlamasına da izin vermiyorum. Yavrum yanımda olmayınca Anneler Günü'nü ben ne yapayım"

Anne Zümrüt Salim:

"Oğlum, bize Anneler Günü yok. Sen ne zaman gelirsen o zaman Anneler Günü olur"

Anne Sevdet Demir:

"Sen gittikten sonra kimse bana çiçek almadı yavrum. Aldığın çiçeklerin hepsini kaldırdım. 5 yıldır Anneler Günü'nü kutlamadım"

(Bestami Bodruk/Diyarbakır)

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