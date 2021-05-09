GÜNDEM / 9 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 9 Mayıs 2021

09.05.2021 08:59
GÜNDEM / 9 Mayıs 2021, System.String[]

İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son hafta mücadelesi Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Menemenspor- Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor- Altınordu, Bursaspor- Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor- İstanbulspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00/20.30/Balıkesir/Bursa/Ankara/18.00/Adana/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşı karşıya gelecek; üçüncülük maçında SIG Strasbourg (Fransa)-Casademont Zaragoza (İspanya) mücadelesi yapılacak.

(Nizhny Novgorod/19.00/16.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/15.15) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22'nci ve son haftanın tek maçıyla tamamlanacak; Erkekler Süper Lig'de 21. hafta 4 maçla sona erecek. (Fotoğraflı)

5- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesi erkeklerde müsabakalarla tamamlanacak.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı İspanya Grand Prix'si yapılacak.

(Barcelona/16.00)

ÖZEL HABER

1- Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye güvenli turizm övgüsü:

"Biz Türkiye'de ailecek yaşıyoruz. Türkiye'ye aşık olduk. Hem ülkeye hem Türk insanının misafirperverliğine aşık olduk. Türk misafirperverliği dünya genelinde bir marka olmuş halde"

"Vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'yi ikinci vatanı gibi görüyor"

"Ukraynalıların Türkiye'ye gelip tatillerini geçirmelerinde hiçbir sakınca görmüyoruz. Kendim de güvenli turizm konusunun Türkiye'de ne kadar ciddiye alındığını yerinde görmüş oldum"

(Durmuş Genç/Muğla)

2- OYDER'den "sıfır araçta bulunurluk sıkıntısı 2. el fiyatlarını yükseltebilir" açıklaması

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin:

"Birinci elde geçen seneki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanırsa ikinci el fiyatları tekrar yukarı doğru yükselebilir. Çünkü geçen seneye göre ikinci el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi"

"Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle ikinci el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz"

"Benim bayi olduğum markada tedarikten dolayı 4 günlük üretime ara verilecek, 12-16 Mayıs arasında. Diğer markalarda da yine üretime ara verme var"

(Abdülselam Durdak/İstanbul)

3- DEİK, Türk firmalarını yeşil dönüşüme hazırlamak için "Sanayide Yeşil Dönüşüm" projesini başlattı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay:

"AB, Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğu için Avrupa Yeşil Mutabakatı projesi Türk iş dünyasını doğrudan ilgilendiriyor. Türk iş dünyasının yeşil mutabakat düzenlemesine paralel olarak, sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor"

"Avrupa Yeşil Mutabakatı projesi ile bir yandan sanayi ve ticaret politikalarının kuralları yeniden yazılırken bir yandan da artık sosyal, çevresel ve insan hakları ile ilgili konuların da ticarette belirleyici bir rol oynayacağını göreceğiz"

"Ülkemiz ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde teknoloji odaklı girişim ekosisteminin önemli bir rolünün olacağını düşünüyoruz. Son dönemde startuplarımızın dünya çapında gösterdiği başarılar göz dolduruyor. Bu alanın Türkiye ile AB arasında kazan-kazan çerçevesinde somut projelerle geliştirilebileceğini görüyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

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Doğu Kudüs, Türkiye, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 9 Mayıs 2021 - Son Dakika


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