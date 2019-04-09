Gündem / 9 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.



Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.



(Ankara/12.00/12.45/13.30/14.15/16.00/16.15/17.15/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cebeci Polis Şehitliğini ziyaret edecek, Hilton Garden Inn Otel'de şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluşacak, Cermodern'de "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisinin açılışına katılacak.



(Ankara/11.00/13.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesinin açılışına iştirak edecek.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta katılımcılara hitap edecek.



(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'da görüşecek.



(Washington)



3- AB-Çin Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Çin Başbakanı Li Keqiang'ın da katılımıyla Belçika'da gerçekleştirilecek.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.



(Trablus)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- ABD ve İran'ın karşılıklı bazı askeri birliklerini terör örgütü listesine almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington/Tahran)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına Silivri'de başlanacak.



(İstanbul/10.00)



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



SPOR



1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.



Organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.



(Bükreş/11.30/18.00)



2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.



3- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Tottenham-Manchester City, Liverpool-Porto karşı karşıya gelecek.



(Londra/Liverpool/22.00)



4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet, ilk maçta 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Imoco Volley'i Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçlarında Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka karşılaşacak.



(İstanbul/19.00/Afyonkarahisar/20.15) (Fotoğraflı)



6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.



(Valencia/21.30)



ÖZEL HABER



1- Bakanlıktan özel mesleki ve teknik eğitime büyük destek



Milli Eğitim Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri içinde, dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler adına bugüne kadar 603 milyon 537 bin 408 lira destek sağladı



OSB'ler içinde ve dışında toplam 71 o¨zel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan 40 bin civarındaki öğrenci adına, geçen eğitim-öğretim döneminde toplam 216 milyon 934 bin 637 lira o¨denek verildi



Bakanlık, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için şu ana kadar 124 o¨zel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan 54 bin 264 öğrenci için toplam 116 milyon 569 bin 117 lira destekte bulundu



(Burcu Çalık/Ankara)



2- "Ulusal Fındık Çalıştayı" sektör temsilcilerini umutlandırdı



FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:



"Fındıkta bir türlü çözülemeyen meselelerin bu çalıştayda çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Çalıştaydan oldukça umutluyuz"



KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç:



"Umarım bu çalıştay fındıktaki asıl sorunları çözmek için olumlu ve faydalı olacaktır. Buna inanıyoruz"



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan:



"Burada belki fındıkla ilgili son sözler söylenecek. Üretici temsilcileri adına da bizler masada olacağız. Burada kazanan başta üreticiler olmalıdır. Artık fındığın geleceği kurtulmalıdır"



(Hayati Akçay/Ordu)



3- "Doğal taş sektörü ABD'ye ihracatta 1 milyar dolar hedefliyor"



İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Aydın Dinçer:



"Doğal taş sektörü olarak ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. ABD'nin en büyük doğal taş fuarına 40 firma ile katılacağız"



"Türk doğal taşları dünyada pek çok yerde bulunurken, ABD'de Beyaz Saray, JFK Havaalanı, Las Vegas otellerinde Türk doğal taşı kullanılmıştır"



"Türk doğal taşının en büyük gündem maddelerinden biri markalaşma. Biz Turkish Stones markasını tüm dünyada Türk doğal taşının kalitesini yansıtan bir marka olarak konumluyoruz. Dünyada karar vericiler ve son kullanıcının Turkish Stones'u tanıması sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtaracak, markalaşma süreci ihracatımıza olumlu yansıyacaktır"



"Doğal taş ihracatında geçen yıl yaşanan düşüşte Çin'de inşaat sektörünün durağan olması ve Çin pazarının daralmasının etkisi çok büyüktür. ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Mevcut ekonomik durumda bunu nasıl avantaja döndürebiliriz ona bakıyoruz"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



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