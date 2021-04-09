GÜNDEM / 9 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 9 Nisan 2021

09.04.2021 08:59
GÜNDEM / 9 Nisan 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mimarların Piri Sinan" belgeselinin galasına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına, Darülaceze Yeni Sosyal Hizmet Şehri Müzayedesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na, Polis Müzesi açılış Töreni'ne ve Sheraton Otel'de "Yarın Çok Genç Olacak" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma ve Umutlu Yarınlar Anaokulu Açılış törenleri ile Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak. Selçuk, Valiliğe, Karahıdır Özel Eğitim Anaokuluna ve AK Parti il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kırklareli/09.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Ekonomi Masası heyeti, muhtarlar, iş insanları, sanayiciler, kooperatif başkanları, esnaf odaları, baro ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Adıyaman İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Adıyaman/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında Enerji Verimliliği Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolünün imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Antalya Bilim Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Antalya/09.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin beklenti anketini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek Platformunca bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cuma namazı çıkışında basın açıklaması yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 29. hafta Eskişehirspor-GZT Giresunspor, Ankara Keçiörengücü-Altınordu ve İstanbulspor-Tuzlaspor maçlarıyla başlayacak.

(Eskişehir/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34'üncü ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Milano/21.45)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5'incilik mücadelesinin ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

5- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın yedinci gününde kadınlarda 81, erkeklerde 96 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00) (Fotoğraflı)

6- Milli sporcuların da madalya mücadelesi verdiği Avrupa Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 53 ve 57, erkeklerde ise 63 ve 68 kilolarda müsabakalar yapılacak.

(Sofya/09.00-19.00) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başlayacak.

(Manisa/10.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Trakya'daki eski medeniyetlerin izi, yöredeki müzelerde sergileniyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki müzelerde sergilenen çeşitli medeniyetlere ait eserler, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor

Bölgeye adını veren Trak medeniyetinin Edirne'de dolmenleri, Kırklareli'nde folklorik unsurları, Tekirdağ'da Hera'nın Şehri'nde çıkan eserleri ilgi görüyor

(Ekip/Edirne)

2- Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili tutuklu 2 sanığa dava açıldı

Tutuklu 2 sanıktan biri için 17 yıl 6 aya, diğeri hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı

Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan "gri" kategorideki PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in iddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine yer verildi:

"Orman yangınları konusunda gençlik yapılanmasına eylem yapmaları için genel çağrıda bulunuldu. Murat Karayılan'ın, uzun yıllardır bu hususta yaptığı çağrı sadece örgütün gençlik yapılanması olarak bilinen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne yönelik değil genel bir çağrıydı"

(Lale Köklü/Hatay)

3- İş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 17'nci yılında anılıyor

Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkılar sunan, yaşamıyla, başarılarıyla, iş ilişkileriyle genç, yaşlı herkese bugün dahi örnek olan Sabancı, 71 yıllık ömründe halkla kurduğu samimi ilişkiyle de gönülleri kazanmıştı

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi olan Sabancı, ülkede yapılan her eserin asıl sahibinin millet olduğuna inanıyordu

Hayatını kaleme aldığı kitabında Sabancı:

"Yeniden dünyaya gelsem gene sanayici olurdum. 'Cumartesi, pazar yok, bu ne kadar ağır iş' diyorum ama gene bu işi yapardım"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 9 Nisan 2021 - Son Dakika


Son Dakika

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