GÜNDEM / 9 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani- Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek ve Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Diyarbakır/11.30/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları izleniyor.

(Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinde Sarıkamış yürüyüşüne, Sarıkamış Gençlik Merkezi ve kardan heykeller açılış törenlerine katılarak Iğdır Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek.

(Kars/11.00-13.20/Iğdır/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Süper Lig'in 18. haftası Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor- Yeni Malatyaspor, Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray- Gençlerbirliği maçlarıyla başlayacak.

(Sivas/13.30/Kayseri/İzmir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor- Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla açılacak.

(Muğla/13.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Galatasaray- Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor- Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Nesibe Aydın-Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/15.30/Adana/14.30/Kocaeli/15.00/Hatay/15.30/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Plock/22.00)

7- Kastamonu Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya'nın MKS Perla Lublin takımını konuk edecek.

(Kastamonu/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İkinci el online oto pazarında 2020'nin en çok satılan markaları belli oldu

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markası, Türkiye'de herhangi bir üretim tesisi bulunmayan Volkswagen (VW) oldu

Geçen yıl en çok satılan 10 markanın satışları ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu

Binek otomobilde en çok tercih edilen model Passat, ticaride Doblo olarak belirlendi

(Abdülselam Durdak/İstanbul)

2- MİT tırları davasının firarisinin "oyununu" polis bozdu

Antalya'da sahte kimlikle yakalandıktan sonra tutuklanan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G'nin tanınmamak için saçını uzatıp şapka ve maske taktığı ortaya çıktı

Üzerinden bir evin anahtarı çıkmasına rağmen sokaklarda yattığını öne süren ve konuşmayan Ö.M.G'nin kalabileceği adresler tek tek gezilerek anahtarın hangi daireye ait olduğu tespit edildi

Ö.M.G'nin, emniyette kendisine yöneltilen tüm sorulara, "Bu konu hakkında bir şey diyemem. Bilmiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- "Web Tapu"dan yapılan satışlar salgın döneminde 4 kattan fazla arttı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

"2019'dan geçen yıl mart ayına kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 mart ayından yıl başına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştık"

"En yoğun olduğu dönemlerde dahi 'Web Tapu'dan işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi"

"Bu uygulamayı sadece vatandaşlar kullanmadı, kamu kurumlarına, değerleme uzmanlarına ve emlakçılara da açtık. Böyle olunca değişik kesimler de Web Tapu'yu kullanmaya başladı"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

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