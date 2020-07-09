GÜNDEM / 9 Temmuz 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sheraton Otel'de düzenlenecek İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anıttepe'deki Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Binası'nda Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle, Türkiye- Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/12: 30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ Davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması sürecek.

(İstanbul/10.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 31. hafta Çaykur Rizespor- Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü- İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş- Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/18.30/Gaziantep/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Turizmin başkenti"ne bir günde 9 ülkeden 36 uçak geldi

Alınan koronavirüs tedbirleri sayesinde güvenli tatil imkanının sunulduğu Antalya'yı, bir haftada 27 bin 83 yabancı turist ziyaret etti

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"1 Temmuz'da Kazaklarla Belarus ve Ukraynalılarla başlayan turist atağı devam ediyor. Bu süreçte, ilk hafta 10 binden fazla Ukraynalı geldi ve ülkelerine mutlu döndüler"

Lüks bir otelin genel müdürü Çağlar Bardakçı:

"Herkes 'Tatilde kendimi güvende hissediyorum.' diyor. Yeni rezervasyon akışlarımız var"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

2- 20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı

Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre AB üyesi 27 ülkenin 20'sine artarken, yüzde 230,34 ile en fazla ihracat artışı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kaydedildi

AB ülkeleri arasında geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 184 milyon 554 bin 33 dolarla Almanya'ya yapıldı

Almanya'yı, 600 milyon 309 bin 23 dolarla İtalya, 574 milyon 691 bin 8 dolarla Fransa ve 439 milyon 535 bin 70 dolarla İspanya takip etti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çocuğum da hastalığa yakalandığı için daha çok üzüldüm"

Bolu'da aile hekimi olarak görev yapan ve 8 yaşındaki oğluyla koronavirüse yakalanan Faruk Karslı, hastalığı zorlu mücadelenin ardından yenmelerinin mutluluğunu yaşıyor

Faruk Karslı:

"Zaman içerisinde semptomlar biraz ağırlaşmaya başladı. Ağırlaşınca korktum. Başta normalken nefes darlığı, yorgunluk ve halsizliğin artması, bunun nereye kadar gideceğini düşündürdü"

"Evde yaşam zor diyorlar ya hastanede küçük bir odada kaldıktan sonra o ev çok geniş geliyor. Hastane ortamını yaşayınca herkese zor gelen şey bize rahatlık gibi geldi"

(Mehmet Emin Gürbüz/Bolu)

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