GÜNDEM / 9 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tokyo/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren takımlardan Beşiktaş, Alman ekip Werder Bremen'le, Galatasaray ise Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(Innsbruck/17.00/Graz/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdürüyor.

(Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur ile Kazakistan'dan Elena Rybakina karşılaşacak.

(Londra/16.00) (Fotoğraflı)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.

(Spielberg/17.30) (Fotoğraflı)

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