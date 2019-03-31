Son Dakika Haberleri: Gündem Artık Ekonomi, Tarım Olmalı"

Gündem Artık Ekonomi, Tarım Olmalı"

1 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Artık seçim sürecini hızla geride bırakalım, gündemimizi ekonomiye, tarıma çevirelim." ifadesini kullandı.

Gündem Artık Ekonomi, Tarım Olmalı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Artık seçim sürecini hızla geride bırakalım, gündemimizi ekonomiye, tarıma çevirelim." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin artık geride kalmasıyla ekonomiye öncelik verilmesini ve bu alana yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Halkın yüksek katılım göstererek demokrasiye sahip çıktığını bildiren Bayraktar, "Seçim tartışmalarından uzak bir ortam yaratılması, 82 milyonun birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor. Milletimiz görevini yerine getirmiştir. Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekün olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını da diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi, Ekonomi
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