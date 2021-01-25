Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor

25.01.2021 09:13
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen kursta, küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kafatası ile yumurta ve kabaktan dekoratif ürün yapılıyor.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen kursta, küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kafatası ile yumurta ve kabaktan dekoratif ürün yapılıyor. Kurs öğretmeni Cevdet Ekmekçi, süs eşyalarına dönüştürdükleri ve atık madde olarak görülen kurutulmuş kemik, kafataslarının ilgi gördüğünü söyledi. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Su Kabağı İşlemeciliği Kursu, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı. Kursta, yeni dönemde su kabaklarının yanı sıra çeşitli hayvanlara ait kurutulmuş organlar, yumurta kabukları gibi ilginç materyaller kullanılmaya başlandı. Kabak oyma ve süsleme eğitimi alan kursiyerler, kurutulmuş hayvan kafatasından değişik sanat eserleri oluşturdu. Dekoratif ürünlere dönüştürülen kurutulmuş boynuz, kafatası gibi malzemeler dikkat çekti. Cevdet Ekmekçi tarafından verilen 244 saatlik kursa katılan 15 kursiyer, hazırladıkları ilginç dekoratif ürünleri düzenlenecek sergi ile satışa çıkartmayı planlıyorlar.

Kurs eğitimeni Cevdet Ekmekçi,  vatandaşların pandemi döneminde boş vakitlerini, atık malzemeleri sanata dönüştürerek değerlendiklerini söyledi. Ekmekçi, "Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz 'Su kabağı işlemeciliği' kursumuza gelenler, boş zamanlarını değerlendiriyor. Aynı zamanda yaptıkları ürünleri de satıyorlar. Bu şekilde kendilerine kazanç da sağlıyorlar. Su kabağının yanında yumurta ile hayvanlara ait kuru kafa işlemeciliği de yapmaya başladık. Çalışma sırasında makinelerimizden faydalanıyoruz" dedi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE BOL BOL ÜRETTİK'

Kursiyerler pandemi döneminde ürettikleri ilginç eserleri sergilemek istedikleri günleri özlemle beklediklerini vurguluyorlar. Kursiyerlerden Gülsel Ünalan, "Su kabağı ve yakma kursuna katıldım. Çok sayıda eser oluşturdum.  Bu sayede hem dinlendim hem de pandemi sürecini değerlendirdim" dedi.

Zeynep Arzu Ertan ise  emekli olduktan sonra düştüğü boşluğu kurslar sayesinde aştığını söyledi. Ertan "Pandemide sosyal mesafe ile maske kuralına uymak şartıyla bu kursların açıldığını duyunca hemen Halk Eğitimi Merkezine başvurdum. Geçen yıl makrome, dekoratif el sanatları ile taş bebek boyama kurslarına katıldım.  Pandemi nedeniyle geçen yıldan beri yaptığımız eserler, sergi açamadığımız için evimizde bekliyor" diyor.

Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor
YORUMLAR
500
Akşehir'de 'Herkes İçin Ruh Sağlığı Sergisi' sergisi açıldı Akşehir'de 'Herkes İçin Ruh Sağlığı Sergisi' sergisi açıldı Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü Sivas Halk Eğitimi Merkezi, İzmir'deki pasta yarışmasından 22 madalya ile döndü Bulanık'ta arıcılık kursu açıldı Bulanık'ta arıcılık kursu açıldı
Kaynak: DHA

Halk Eğitimi Merkezi, Cevdet Ekmekçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kadir, İlhan'ın evini yaktı mı?
09:44 AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir
09:40 Putin, Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına yönelik yasayı onayladı
09:35 Ölen köpeğinin küllerini savurmak isterken ortaya çıkan figür hayrete düşürdü
09:34 Üç Kız Kardeş'in dün akşam yayınlanan bölümünde neler yaşandı? Somer'in kıskançlık krizine Türkan'ın tepkisi nasıl oldu?
09:21 Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı
09:12 Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak
09:09 Ekrana veda eden Masumlar Apartmanı oyuncularından duygusal veda paylaşımları geldi
09:07 Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
09:03 25 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 10:05:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement