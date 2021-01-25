Kurutulmuş kemikler ile yumurtadan dekoratif eşya yapılıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen kursta, küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kafatası ile yumurta ve kabaktan dekoratif ürün yapılıyor. Kurs öğretmeni Cevdet Ekmekçi, süs eşyalarına dönüştürdükleri ve atık madde olarak görülen kurutulmuş kemik, kafataslarının ilgi gördüğünü söyledi. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Su Kabağı İşlemeciliği Kursu, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı. Kursta, yeni dönemde su kabaklarının yanı sıra çeşitli hayvanlara ait kurutulmuş organlar, yumurta kabukları gibi ilginç materyaller kullanılmaya başlandı. Kabak oyma ve süsleme eğitimi alan kursiyerler, kurutulmuş hayvan kafatasından değişik sanat eserleri oluşturdu. Dekoratif ürünlere dönüştürülen kurutulmuş boynuz, kafatası gibi malzemeler dikkat çekti. Cevdet Ekmekçi tarafından verilen 244 saatlik kursa katılan 15 kursiyer, hazırladıkları ilginç dekoratif ürünleri düzenlenecek sergi ile satışa çıkartmayı planlıyorlar.

Kurs eğitimeni Cevdet Ekmekçi, vatandaşların pandemi döneminde boş vakitlerini, atık malzemeleri sanata dönüştürerek değerlendiklerini söyledi. Ekmekçi, "Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açmış olduğumuz 'Su kabağı işlemeciliği' kursumuza gelenler, boş zamanlarını değerlendiriyor. Aynı zamanda yaptıkları ürünleri de satıyorlar. Bu şekilde kendilerine kazanç da sağlıyorlar. Su kabağının yanında yumurta ile hayvanlara ait kuru kafa işlemeciliği de yapmaya başladık. Çalışma sırasında makinelerimizden faydalanıyoruz" dedi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE BOL BOL ÜRETTİK'

Kursiyerler pandemi döneminde ürettikleri ilginç eserleri sergilemek istedikleri günleri özlemle beklediklerini vurguluyorlar. Kursiyerlerden Gülsel Ünalan, "Su kabağı ve yakma kursuna katıldım. Çok sayıda eser oluşturdum. Bu sayede hem dinlendim hem de pandemi sürecini değerlendirdim" dedi.

Zeynep Arzu Ertan ise emekli olduktan sonra düştüğü boşluğu kurslar sayesinde aştığını söyledi. Ertan "Pandemide sosyal mesafe ile maske kuralına uymak şartıyla bu kursların açıldığını duyunca hemen Halk Eğitimi Merkezine başvurdum. Geçen yıl makrome, dekoratif el sanatları ile taş bebek boyama kurslarına katıldım. Pandemi nedeniyle geçen yıldan beri yaptığımız eserler, sergi açamadığımız için evimizde bekliyor" diyor.