Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri - Son Dakika

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler ile haberleri derlediğimiz yazımızda İngiltere'nin benzin sıkıntısı, kuraklık, hava durumu ile son dakika haberler burada.

ANAMUR'DA KURAKLIK ALARMI VERİLDİ

Türkiye'nin muz üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Mersin'in Anamur ilçesinde kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Çiftçiler, susuzluk nedeniyle yüzde 20'ye varan verim kaybı bekliyor. Türkiye'nin muz üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Anamur'da kuraklık zilleri çalmaya başladı. Çiftçiler, ürünleri kurtarmanın yollarını aramaya başlarken, verim kaybının ciddi boyutlara ulaşmasından endişe ediliyor. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

İNGİLTERE'DE YAŞANAN BENZİN SIKINTISI SONRASI AÇIKLAMA

Ulaşım tedariki sorunu sebebiyle İngiltere'de benzin krizi yaşanmakta. İstasyonlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu ülkedeki görüntüler dünyaya yayıldı. Bu olay sonrası İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, herkese yetecek kadar benzin olduğunu ancak vatandaşların ihtiyaçlarından fazla benzin almamaları gerektiği çağrısı yaptı.

İngiltere'de son günlerde yaşanan benzin krizi nedeniyle çok sayıda İngiliz vatandaşı istasyonlara akın etti. İstasyonlardaki kalabalıklar da dünya basınında haber oldu. Bu görüntülerin ardından harekete geçen İngiliz yetkililer, art arda açıklamalar yapmaya başladı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede devam eden benzin krizi nedeniyle sürücülere "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları çağrısında bulundu. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

LİSE ÖPĞRENCİLERİ TARAFINDAN CANLI CANLI GÖMÜLEN BEBEK OLAYINDA YENİ GELİŞME

Adıyaman'da şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesi duyması üzerine vücudunu toprağa gömülü bebek buldular. Bebeği bıraktıkları belirlenen anne ve anneanne, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>