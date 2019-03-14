Son Dakika Haberleri: Gündem İptali

Gündem İptali

1 saat önce

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep programı kaynağından iptal edilmiştir.

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Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep programı kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Gaziantep, Adalet Bakanı, Siyaset, Abdulhamit Gül, Güncel
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