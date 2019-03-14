Gündem İptali
1 saat önce
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep programı kaynağından iptal edilmiştir.
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset
" başlığı altında yer alan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün Gaziantep
programı kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: AA
Gaziantep'te Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti