GÜNDEM İPTALİ
25 dakika önce
Gündem Özeti ve Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altındaki "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:21 Kaynak: AA
Gündem Özeti ve Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altındaki "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak." maddesi ile "GÜNCEL" başlığı altındaki "TİKA tarafından, Anadolu Ajansı
, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan 'Tecrübe Paylaşım Programı'nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek." maddesi, sehven yer aldığı için iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
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