Son Dakika Haberleri: GÜNDEM İPTALİ
Son Dakika Güncel Haber

GÜNDEM İPTALİ

25 dakika önce

Gündem Özeti ve Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altındaki "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM İPTALİ, System.String[]
Gündem Özeti ve Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığı altındaki "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak." maddesi ile "GÜNCEL" başlığı altındaki "TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan 'Tecrübe Paylaşım Programı'nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek." maddesi, sehven yer aldığı için iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:21 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Siyaset, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır Son dakika! PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor Sağlık Bakanı canlı yayında duyurdu: 29 bin personel KPSS ile alınacak, mülakat olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNDEM İPTALİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]