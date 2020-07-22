GÜNDEM İPTALİ - Son Dakika

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel'in parti genel merkezinde düzenleyecekleri basın toplantısı, kaynağından iptal edilmiştir.
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel'in parti genel merkezinde düzenleyecekleri basın toplantısı, kaynağından iptal edilmiştir.
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22.07.2020 18:24:12. #1.13#