Şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç akıllara durgunluk verecek bir haberle yine gündemde. Emre Aşık ile olaylı boşanma davası devam eden Sarnıç'ın hamile olduğu iddia edildi.
Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İlişkilerini sosyal medyada ilan eden ikili, zaman zaman aşk fotoğraflarını da paylaşıyor. Sarnıç'ın paylaşımlarında Şenürek'e "Aslan Kocam" diye hitap ettiği görülüyor.
Sabah'ın haberine göre, kontrollerini aksatmayan Sarnıç, önceki gün muayene sonrası aracına binerken görüntülendi. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Sarnıç'ın erkek bebek beklediği ileri sürüldü.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı - Son Dakika Magazin