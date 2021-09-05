Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı

Şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç akıllara durgunluk verecek bir haberle yine gündemde. Emre Aşık ile olaylı boşanma davası devam eden Sarnıç'ın hamile olduğu iddia edildi.

BOŞANMADAN SEVGİLİSİNE "KOCAM" DİYOR

Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İlişkilerini sosyal medyada ilan eden ikili, zaman zaman aşk fotoğraflarını da paylaşıyor. Sarnıç'ın paylaşımlarında Şenürek'e "Aslan Kocam" diye hitap ettiği görülüyor.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Sabah'ın haberine göre, kontrollerini aksatmayan Sarnıç, önceki gün muayene sonrası aracına binerken görüntülendi. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Sarnıç'ın erkek bebek beklediği ileri sürüldü.