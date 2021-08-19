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Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi - Son Dakika

Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi

19.08.2021 14:39

Beste Açar, hayatını kaybeden babası Kayahan ile konuştuğunu iddia ederek Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a "Şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yok" diyerek tepki gösterdi. İpek Açar ise "Artık yeter. Ölene kadar kızımla aynı soyadı kullanacağım" diye cevap verdi.

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar yeniden karşı karşıya geldi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez soyadı polemiğiyle gündemde. İkili bu sefer de Kayahan'ın soyadından dolayı karşı karşıya geldi.

"BABAMLA BAĞLANDIM, BENDEN YAPMAMI İSTEDİĞİ ŞEYLER VAR"

Sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, şunları yazdı: "Hiç gitmemiş sanki hep var gibi. Babalar anneler asla ölmez ki! Burada görünmeyenin ötesinde Rüzgar'dan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var. Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı. Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica.

"ARTIK BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"

"Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır. Babam diyor ki; 'İpek hanım soyadımı evlendiği için hiç bir yerde ne tek başına ne de şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yoktur.' İpek hanımdan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir."

"BABAMIN EVİNDE EŞİYLE YAZI GEÇİRİYOR"

"Bir diğeri babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü yaşadıkları Balıkesir Gömeçte'ki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok… Oraya babamı kaybettikten sonra 1 kez 2 yıl evvel İzmir'de verdiğim Access eğitiminden dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp bir kaç saat anıları yad edip ayrılmıştık. Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı… Çok şey yaşandı orda. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü. İnşaatında bile eli emeği çoktur. Orada yaşamak ve orda yaşlanıp ölmekti hayali.

İstanbul'dan kaçmıştı çünkü… Orası onun Gönül Köşküydü. Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum. Daha çok şey var ama bu kadarı yeterli. Elçiye zeval olmaz. Burada babamı seven herkes gerçek enerjisi çalışsın yazarsa çok sevinirim."

Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!

"BANA YAPILAN BU ŞİDDETİ ESEFLE KINIYORUM"

Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar da isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: şu açıklamayı yaptı: "Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde. Yüce rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem."

Soyadı krizi olay çıkardı! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı
İpek Açar ve Kayahan

"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM"

Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek.

"ÖLENE KADAR EVLADIMLA AYNI SOYADI TAŞIYACAĞIM"

Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla..."

Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!

"BABAM YATTIĞI YERDE HUZURLU DEĞİL"

Babasının mezarının önünde çektirdiği fotoğrafını paylaşan Beste Açar, sözlerine şöyle devam etti:

"Babam arkamda İpek Hanım… Esefle de babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onu da biliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki. Paylaşımlarında Sevgi altında Sevgisizlik. Çok yazık. Açıklamamın şuursuz açıklama olduğundan bahseden İpek Tüter Kömürcü Hanıma cevabım. Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın saygısızlık için asla durmayacağım. Lütfen babamızı serbest bırak…"

"EVİN MASRAFLARININ BİR KISMINI BEN ÖDÜYORUM"

"Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana asla babamın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altında ki nedeni ben çok iyi biliyorum. Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın? Gömeçteki evin masraflarına gelince orada eve bakan Nihat Bey, babamın avukatı ve muhasebesinin bu zamana tüm giderlerini payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun WhatsApp grubumuz var."

Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!
İpek Açar ve yeni eşi

"İPEK AÇAR'I HAYATINDAN SİL GİTSİN"

"Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var bu önemli değil zaten sen biliyorsun. Evde bulduğum alıcıları da parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü… Son konuşmamızda dedim ki yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satar mıydın? 'Evet' demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor… Babam da her şeyini bırakıp gitti sen de bende öyle gideceğiz. Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip sizi kendiniz olmaya davet ediyorum. Yalan söylemek kendini inkar etmektir. Hodri meydan. İpek Açar'ı hesabından da hayatından da sil gitsin. Büyük usta için. Kendin neysen onlarla kal."

Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı!
Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi

Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi - Son Dakika Magazin


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