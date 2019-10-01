GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/15.00)

Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek, yasama yıl açılış resepsiyonu verilecek.

(TBMM/14.00-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Ögretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile "Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- TÜİK, 2018 yılı belediye atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya gelecek.

(Strazburg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlayacak.

Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-German ekibiyle karşılaşacak, maçı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/22.00)

2- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor.

3- ULEB Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, İtalyan ekibi Dolomiti Energia ile deplasmanda karşılaşacak.

(Trento/20.30)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası eleme turunda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsveç'in Boras Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Boras/20.00)

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