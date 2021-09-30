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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2021

30.09.2021 23:57
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6 Nisan 19201- Meclis yeni yasama yılına başlıyor.

6 Nisan 1920

1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

(TBMM/14.00/13.30)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop toplantısı kapsamında COP 26 Başkanı Alok Sharma ile ikili görüşme yapacak.

(Milano)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, eylül ayı dış ticaret rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/16.00)

2- Merkez Bankası, temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış Programı'na, Edirne Kur'an Kursları Hafızlık Merasimi'ne katılacak, Selimiye Camisi'nde cuma hutbesi okuyacak, Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu Açılış Konferansı'na iştirak edecek.

(Edirne/09.00-16.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi, VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir ve Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Antalya/20.00)

2. TFF 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçında Altınordu ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonu ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de grup maçları başlayacak. A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bingöl Solhanspor, B Grubu'nda Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor, Altekma-Sorgun Belediyespor, C Grubu'nda Halkbank-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Spor Toto-Tokat Plevne Belediye maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/18.30/Ankara/15.00/17.30/İstanbul/16.00/18.30)

5- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

(İstanbul/15.00)

6- İstanbul'da aralık ayında düzenlenecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası öncesi Uluslararası Boks Birliği ile imza töreni Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.00)

***

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İstanbul, Edirne, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2021 - Son Dakika


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