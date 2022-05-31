GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2022

31.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier ile Kırgızistan Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov'u ayrı ayrı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier ile Kırgızistan Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov'u ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.30/16.30)

?2- AK Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile "Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

Özer, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri ile Sincan'da İlhami TÜTEK AR-GE Mükemmeliyet Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00/16.00)

2- TBMM'den

İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

Genel Kurul'da, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

KİT Komisyonu'nda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.30/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katılacak.

(Kocaeli/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya Süt Günü" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi açılışına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.

(Trabzon/12.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde, A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

(Viana Do Castelo/23.00)

4- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta mücadelesi sürecek; Belçika- Sırbistan ve Çin- Hollanda karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/15.30/18.30)

5- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta, 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.30)

6- Teniste, yılın ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.

(Paris)

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Senatör, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

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