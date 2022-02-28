GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2022

28.02.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/14.00-15.45)

2- TBMM'den

HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/12.45)

TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/15.00)

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

2- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu, yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.

(Cenevre)

3- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek, askeri üsleri ziyaret edecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak; turun ilk maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

(Trabzon/20.30)

2- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

3- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ikinci maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.00)

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YORUMLAR
500
Nükleer Enerji Teklifi komisyonda Nükleer Enerji Teklifi komisyonda DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı

CHP Genel Başkanı, Nisan, Düzce, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2022 - Son Dakika


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