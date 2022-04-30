GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze sakinleriyle iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şehitliği ziyaret edecek, valiliğin bayramlaşma törenine iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/11.00-11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılacak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting düzenlenecek.

(İstanbul/09.00-13.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 35. haftası Aytemiz Alanyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor- Beşiktaş, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor ve Göztepe- Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Kayseri/16.00/İstanbul/İzmir/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarının tamamı yapılacak. Adanaspor- Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor, Eyüpspor- İstanbulspor, NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği, Manisa FK- Bursaspor, MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor maçları yapılacak.

(Adana/İstanbul/İzmir/Erzurum/Balıkesir/Denizli/Manisa/Ankara/16.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 37'nci hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 33'üncü, 2. Grup'ta 37'nci hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi Gaziantep Basketbol- Anadolu Efes ve Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/15.30/Yalova/20.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final mücadelesi Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın eşleşmesinde ilk maçla başlayacak.

(İstanbul/16.30)

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