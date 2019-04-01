Son Dakika Haberleri: Gündem Özeti / 1 Nisan 2019

Gündem Özeti / 1 Nisan 2019

1 saat önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.

Gündem Özeti / 1 Nisan 2019, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Pınar Karşıyaka- Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta- Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş Sompo Japan- Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00/İstanbul/20.00)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: AA

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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