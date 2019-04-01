Gündem Özeti / 1 Nisan 2019
1 saat önce
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Türkiye
genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara
)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Pınar
Karşıyaka- Fenerbahçe Beko
, Galatasaray
Doğa Sigorta- Darüşşafaka Tekfen
, Beşiktaş
Sompo Japan- Anadolu Efes
maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/19.00/İstanbul/20.00)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: AA
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