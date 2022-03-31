GÜNDEM ÖZETİ / 1 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, AA Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programına iştirak edecek.

(Rize/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferans verecek, Diyarbakır annelerini ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Diyarbakır/10.00-16.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, ayakkabıcılar ve mobilyacılar sitesinde esnafla bir araya gelecek, Antakya Ziraat Odasını, İskenderun EXPO 2021 Hatay Alanı'nı ziyaret edecek, Balkan Buluşması'na katılacak.

(Hatay/10.00-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- TÜİK, 2021 yılı aile yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

2- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde teravih namazını kıldıracak.

(İstanbul/20.57)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransa'da Avrupa Konseyi Kültür Bakanları Konferansı'na katılacak.

(Strazburg)

SPOR

1- Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın grup kura çekimi yapılacak.

(Doha/19.00)

2- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu altın, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 62 kiloda Yağmur Çakmak bronz madalya için mindere çıkacak; grekoromen stil mücadelesi 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda müsabakalarla başlayacak.

(Budapeşte)

3- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Fenerbahçe Beko maçıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası başlayacak; Elazığ İl Özel İdare- Galatasaray ve Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçları yapılacak.

(Elazığ/14.00/İstanbul/17.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. ve son hafta Sarıyer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yapılacak.

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Sorgun Belediyespor, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta, Bingöl Solhanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Altekma-Ziraat Bankkart, Allpower Akü Cizre Belediyespor- Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Yeni Kızıltepespor karşılaşmaları oynanacak.

(Afyonkarahisar/15.00/Ankara/Bingöl/İstanbul/İzmir/Şırnak/Tokat/16.00)

9- Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig Final Etabı, Çukurova Belediyespor-İlbank, Karşıyaka-Adam Voleybol maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/12.00/14.30)

10- Judoda Antalya Grand Slam başlayacak; kadınlarda 88, 52 ve 57 kilolarda, erkeklerde 60, 66 kilolarda müsabakalar yapılacak.

(Antalya)

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