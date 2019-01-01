Gündem Özeti / 1 Ocak 2019
59 dakika önce
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920DÜNYA DİPLOMASİ1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Washington
)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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