Son Dakika Haberleri: Gündem Özeti / 1 Ocak 2019

Gündem Özeti / 1 Ocak 2019

59 dakika önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920DÜNYA DİPLOMASİ1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

Gündem Özeti / 1 Ocak 2019, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Kemal Atatürk, Suriye, Güncel
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