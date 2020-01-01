GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenleyeceği basın toplantısında çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararları açıklayacak.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) 2019 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerinin açıklanacağı basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.30)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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