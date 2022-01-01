GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne inceleme ziyaretinde bulunacak.

(Zonguldak/10.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşmasına katılacak.

(İstanbul/07.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son hafta mücadelesi Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.

(İzmir/18.00)

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