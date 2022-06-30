GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2022

30.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya Adalet Sarayı ile Nesrin Güral Anaokulu temel atma törenlerine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya Adalet Sarayı ile Nesrin Güral Anaokulu temel atma törenlerine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kütahya/11.00-16.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, e-ticarete yönelik kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması ile Diyarbakır İş Dünyası Buluşması programlarına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.20-16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yıldız Holding Tarımın Kadın Yıldızları Programı'na katılacak, Düzce'de selde zarar gören köprü bölgesini ve tarım alanlarını inceleyecek, afet bölgesini havadan gözlemleyecek.

(İstanbul/10.00/Düzce/16.00-18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2. Denizcilik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- TÜİK, 2021 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tersane İstanbul'da 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne, daha sonra Atlas 1948 Sineması'nda "2. On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının bu yıl uygulamaya koyduğu "Genç Ne Sever" platformu tarafından organize edilen tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/19.30)

2- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Oran)

3- 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boyların mücadelesiyle başlayacak; yağlı güreşlerin resmi açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

(Edirne/10.00)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo mücadelesine devam edilecek.

(Londra)

5- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/10.15)

6- Hentbolda Kastamonu Belediyespor'un mücadele edeceği EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup ve fikstür kura çekimi Avusturya'da yapılacak.

(Viyana/12.00)

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2022 - Son Dakika
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