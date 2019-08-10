GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019

6 Nisan 1920
1- Yaklaşık iki milyon hacı adayı Arafat'ta vakfeye duracak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
, Arafat'ta öğle namazının ardından vakfe duası yapacak.
(Mekke
)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Hindistan
'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.
(İslamabad)
2- Suriye
'de Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor. Beşiktaş
, Yunanistan
temsilcisi Panathinaikos
ile özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı
'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor
Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe
, Yeni 4 Eylül
Stadı'nda karşılaşacak.
(İstanbul/Sivas/20.00)
2- Beşiktaş Kadın Futbol
Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi
Elemeleri'nde Hollanda
'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente
ile karşılaşacak.
(Enschede/19.00)
3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya
'da gerçekleştirilen Avrupa
Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya
ile karşılaşacak.
(Udine/15.15)
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