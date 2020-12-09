GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2020

09.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'daErdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da

Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

(Bakü)

2- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikileceği programa katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikasında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla partisinin 81 İl Başkanlığı ile eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

(İzmir/12.00)

3- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle "Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İtalya II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.45)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünü, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/09.30/12.00/13.45)

4- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini, ekim ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

3- İHH İnsani Yardım Vakfının "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar, törenle Suriye'ye uğurlanacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak; Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/23.00)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyüklerde elemelerle devam edilecek.

(Mersin/10.00)

3- Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a dönecek.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/17.30)

4- TFF 1. Lig'in 13. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30)

5- Misli.com 3. Lig'de 13. hafta mücadelesi 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla sona erecek.

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla, Anadolu Efes de İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.

(Berlin/22.00/Valensiya/23.00)

7- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin Polonya'daki A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü maçında Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'daki B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe Opet, üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

9- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA üçüncü maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, 10 Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2020 - Son Dakika


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