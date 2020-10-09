GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.

(Konya/09.30-16.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerköy Belediyesini ziyaret edecek, Sorgun ilçesi ve il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Yozgat/13.15)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şehir Geçişi Şantiyesi ile Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Hakkari/09.30-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

?(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile yapılacak maç öncesi Dinamo Merkez Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler son çalışmasını statta yapacak.

(Moskova/19.30/20.00)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, C ve D liglerindeki gruplarda maçlar yapılacak.

3- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçlarının tamamı, Misli.com 3. Lig gruplarından da 4. hafta karşılaşmalarının 7'si oynanacak.

4- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor- Anadolu Efes, Galatasaray- Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka- Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/İzmir/17.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru-İlbank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Beşiktaş- Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor- PTT, Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Aksaray/17.00/İstanbul/13.00/15.00/17.00/17.00/20.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak; Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından tek maç oynanacak.

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