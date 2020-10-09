GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2020

09.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.

(Konya/09.30-16.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerköy Belediyesini ziyaret edecek, Sorgun ilçesi ve il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Yozgat/13.15)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şehir Geçişi Şantiyesi ile Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Hakkari/09.30-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

?(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile yapılacak maç öncesi Dinamo Merkez Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler son çalışmasını statta yapacak.

(Moskova/19.30/20.00)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, C ve D liglerindeki gruplarda maçlar yapılacak.

3- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçlarının tamamı, Misli.com 3. Lig gruplarından da 4. hafta karşılaşmalarının 7'si oynanacak.

4- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor- Anadolu Efes, Galatasaray- Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka- Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/İzmir/17.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru-İlbank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Beşiktaş- Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor- PTT, Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Aksaray/17.00/İstanbul/13.00/15.00/17.00/17.00/20.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak; Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından tek maç oynanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Murat Kurum, Ticaret, Konya, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2020 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ilan-ı aşk: Seni seviyorum ama belediyeyi de seviyorum Mesut Özil, Arsenal'den fesih bedeli olarak 15 milyon euro istedi Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir
Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu         
23:31
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum         
22:23
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor         
21:21
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi         
18:38
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 00:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei