GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2022

09.06.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, 9. Science Expo Bilim Festivali'nin açılışına, BUSKOOP- Meslek Lisesi Öğrencilerine Burs Desteği Lansmanı'na ve Vatan Gençlik Merkezi açılışına katılacak.

(Bursa/10.30/11.00/14.00/16.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, valilik ziyaretinde bulunacak, Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı'na iştirak edecek, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığına gidecek, tarım sektör temsilcileri ile toplantı yapacak.

(Diyarbakır/11.00-18.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, dış ticaret endekslerini ve inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarda bulunacak.

(Prag)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, Hz. Ali Camisi'nde hutbe okuyup cuma namazı kıldıracak, Hz. Ali Camisi, Hz. Ali Gençlik Merkezi, Hz. Fatma Gençlik Merkezi ve Ehlibeyt 4-6 Yaş Kur'an Kursu toplu açılış törenine, hafızlık icazet merasimine, Pertek Müftülüğü hizmet binası ve Pertek Yatılı Kur'an Kursu temel atma törenine katılacak.

(Tunceli/11.00-16.45)

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gülümser Hatun Termal Otel'de düzenlenecek ADIM Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Toplantısı açılışı ile Hekim Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenecek Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu'na katılacak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini, Dumlupınar Üniversitesini ve valiliği ziyaret edecek.

(Kütahya/09.00-19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı "30Altı İklim Zirvesi" gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30-19.00)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda sürecek.

(İstanbul/10.00-20.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile yapacakları maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milli takım son çalışmasını Lüksemburg Stadı'nda yapacak.

(Lüksemburg/18.45/19.30)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında Kazakistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

5- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabına, erkeklerde yarı final mücadeleleriyle devam edilecek.

(Ankara/11.00)

6- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final serisi başlayacak; Samsunspor, ilk maçta Beysu Konyaspor Basketbol'u konuk edecek.

(Samsun/18.00)

***

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YORUMLAR
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Çanakkale Ticaret Borsası Çanakkale Ticaret Borsası Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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