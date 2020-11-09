GÜNDEM ÖZETİ / 10 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Kasım 2020

09.11.2020 23:59
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6 Nisan 19201- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.

6 Nisan 1920

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle anılacak. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.05/ TBMM/09.05)

2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakanı Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilere hitap edecek.

(Ankara/11.30/14.00)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 için Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/16.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, çarşamba günü Hırvatistan'la yapacakları özel maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde soruları cevaplayacak, milliler son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/14.00/18.30)

3- Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve takımdan bir futbolcu, Türkiye ile yapacakları özel maç öncesinde Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın Unics Kazan takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Çekya'nın Era Nymburk takımıyla erteleme maçında karşılaşacak.

(Bursa/20.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımıyla TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

7- Misli.com 3. Lig'de 8. hafta mücadelesi 4. Grup'taki Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor maçıyla başlayacak.

(Şanlıurfa/12.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasından Anadolu Üniversitesi- Görele Belediyespor maçı yapılacak.

(Eskişehir/15.00)

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Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Kasım 2020 - Son Dakika


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