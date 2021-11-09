GÜNDEM ÖZETİ / 10 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, Anıtkabir'de resmi törenle anılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"na katılacak.

(Ankara/09.05/10.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(TBMM/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçilerinin hazır bulunacağı yemek programına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul'da, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken binaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

2- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 12. hafta maçları yapılacak.

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas Patras, A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Joventut Badalona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Patras/20.30/Badalona/23.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen Darüşşafaka- Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Kupası eleme turunda Arkas Spor, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS takımıyla karşılaşacak.

(Komarno/22.15)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen EGO Spor-Yalıkavakspor maçı yapılacak.

(Ankara/17.00)

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