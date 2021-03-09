GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- AK Parti ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/11.00-18.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15/13.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanı Büyüten Kadınlar" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Ruslan Kazakbayev'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde hitapta bulunacak.

(Bişkek)

2- Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisinde, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi için ikinci kez ertelenen güvenoyu oturumu gerçekleştirilecek.

(Sirte)

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.?

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in Ses Sineması'nda düzenlenecek cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/11.00-15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesine devam edilecek; Liverpool-Leipzig ve Paris Saint-Germain- Barcelona maçları yapılacak.

(Budapeşte/Paris/23.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 27. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak.

(Atina/20.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş HDI Sigorta- Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Aydın Büyükşehir Belediyespor- Türk Hava Yolları; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart- Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Aydın/14.00/Ankara/14.30)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesi başlayacak; Spor Toto- İnegöl Belediyespor, Halkbank-Altekma eşleşmelerinde ilk maçlar oynanacak.

(Ankara/16.30/19.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Görele Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/16.00)

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