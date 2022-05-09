GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2022

09.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştayın 154. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştayın 154. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

2- CHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile TED arasındaki Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin ile görüşecek.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihaleleri ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı yapılacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.

(Brüksel)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Yukatel Kayserispor- Trabzonspor yarı final rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.

(Kayseri/20.30)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na 48 kiloda elemelerle devam edilecek; milli boksör Ayşe Çağırır ringe çıkacak.

(İstanbul/18.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

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Mustafa Şentop, Danıştay, Ankara, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mayıs 2022 - Son Dakika


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