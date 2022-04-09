GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2022

09.04.2022 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu üyelerinin Kadıköy İskele Meydanı'ndaki buluşmasına ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde düzenlenecek Motorcu Dostu Güvenli Bariyer Etkinliği'ne katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu üyelerinin Kadıköy İskele Meydanı'ndaki buluşmasına ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde düzenlenecek Motorcu Dostu Güvenli Bariyer Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/12.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

(Paris)

2- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum- Kuşadası etabıyla başlayacak.

(Muğla/09.00)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Safiport, finalde Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak. Günün ilk maçında, İspanyol ekip Perfumerias Avenida ile Çek ZVVZ USK Prag üçüncülük mücadelesi verecek.

(İstanbul/17.00/14.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir, Adana Demirspor- Altay ve Fenerbahçe- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Sivas/Adana/16.00/İstanbul/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında, Manisa FK-Yılport Samsunspor, Altaş Denizlispor-Tuzlaspor, NasaDoge Menemenspor- İstanbulspor ve Bursaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Manisa/13.30/Denizli/İzmir/16.00/Bursa/20.30)

5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 34. hafta tamamlanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta mücadelesine Gaziantep Basketbol- Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex- Türk Telekom, Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/18.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına, Galatasaray- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Elazığ İl Özel İdare maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Antalya/15.00/Mersin/16.00)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Melbourne/08.00)

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Adil Karaismailoğlu, Motosiklet, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2022 - Son Dakika
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