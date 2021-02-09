GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edilecek.

Oktay'ın KKTC ziyaretine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik edecek.

(Lefkoşa)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak.

(Balıkesir/10.15/15.30/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Güneşin Kadınları Kooperatifine ziyaret gerçekleştirecek.

(Düzce/12.45-15.05)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Tokat'ta, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Osmaniye'de partisinin il kongresine katılacak.

(Tokat/13.00/Osmaniye/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

5- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yönetimi, Lokantacılar ve Pastacılar Oda başkanları, ilgili STK'lerin yöneticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

6- MHP Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı yapılacak.

(Ankara/14.00)

7- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Balıkesir İl Kongresine ve sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Balıkesir/10.15-16.15)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KAGİDER tarafından düzenlenecek "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, Aralık 2020 dönemi inşaat maliyet ve dış ticaret endeksleri ile Kasım 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Muskat)

GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- FETÖ adına soruşturma bilgilerinin UYAP üzerinden rüşvetle sızdırılmasına ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker'in de bulunduğu 7 sanıklı dava Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesine, Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/20.45)

3- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Galatasaray- Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/17.00/19.30/Bursa/19.30)

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor ve Galatasaray HDI Sgorta-PTTmaçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.00/15.30)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart- İnegöl Belediyespor, 19. haftasından ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, 20. haftasından ertelenen Altekma- Afyon Belediye Yüntaş, 21. haftadan ertelenen Spor Toto-Tokat Belediye Plevne ve Halkbank Sorgun Belediyespor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.30/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kastamonu Belediyespor- Sivas Belediyespor maçı oynanacak.

(Kastamonu/13.00)

8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

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