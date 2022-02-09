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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2022

09.02.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Valiliği'ni ziyaret edecek, Ordu İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından oda, borsa, meclis üyeleri ile müşterek toplantıya iştirak edecek.

(Ordu/09.30-16.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Kalkınma Kongresi 2. Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, Aralık 2021 dönemi iş gücü istatistikleri ile dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanlarıyla Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelecek. Liderler görüşme öncesi açıklama yapacak.

(Berlin)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO karargahındaki görüşmeleri hakkında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- 72. Berlin Film Festivali Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filminin gösterimiyle başlayacak.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar 10 km klasik yarışında mücadele edecek.

(Pekin/10.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi Aytemiz Alanyaspor- Adana Demirspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/17.30/İstanbul/20.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Pire/22.00)

***

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Şubat 2022 - Son Dakika


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