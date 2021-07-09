GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çömlekçi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Uzungöl'de ve millet bahçesi alanında incelemede bulunacak, Tonya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Trabzon/10.30-17.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı, İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

(Venedik)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi ile Sanayi Mektebi Müzesi açılışlarına, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine ve Gürün Gökpınar Gölü Parkı açılış törenine katılacak.

(Sivas/10.00-17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, AK Parti ve MHP teşkiatını ziyaret edecek, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinin hizmet binası açılışına katılacak, kanola ve buğday hasadı yaparak Hayrabolu ilçesinde çiftçilerle buluşacak.

(Tekirdağ/10.00-16.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortak Akıl Konferansı Vizyon Oturumuna katılacak ve Afyonkarahisar- Şuhut Yolu Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Afyonkarahisar/13.00/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edilecek.

(Edirne)

2- Galatasaray ile Kasımpaşa futbol takımları hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Karolina Pliskova karşı karşıya gelecek.

(Londra)

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