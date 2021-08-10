GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret edecek.

(Van/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek.

(İslamabad)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın mensupları ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında Kuzey İrlanda'da yapılacak maçla sahibini bulacak.

(Belfast/22.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında perşembe günü St. Johnstone'la oynayacakları maça ilişkin McDiarmid Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Perth/20.00/20.30)

3- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Anders Trondsen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ikinci maç öncesi Molde Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Bordo-mavili ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Molde/18.30/19.00)

4- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Ahmet Oğuz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla yapacakları ikinci maça ilişkin Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/16.15)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürlerinin çekimi yapılacak. Fikstür çekimleri Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medyadan canlı yayınlarıyla takip edilecek.

(İstanbul/14.30)

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