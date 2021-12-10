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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2021

10.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda yer alacak.

(İzmir/12.00/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde "Hayat Ulaşınca Başlar" başlıklı özel oturuma katılacak.

(İstanbul/10.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21), Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirvenin açılışında konuşma yapacak.

(İstanbul/09.15/09.20)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir- Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Rize/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Beypiliç Boluspor- Adanaspor, Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor, İstanbulspor- Eyüpspor, Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Bursaspor- Manisa FK maçları yapılacak.

(Bolu/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Balıkesir/Bursa/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 17. hafta, TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 16. hafta, 2. Grup'ta da 17. hafta mücadelesi başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta başlayacak; Darüşşafaka-Semt77 Yalovaspor, Galatasaray Nef- Fenerbahçe Beko, Türk Telekom- Beşiktaş Icrypex ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Anadolu Efes maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.15/Ankara/15.30/Afyonkarahisar/18.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta başlayacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Safiport, Hatayspor-Antalya 07 Basketbol, Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/13.00/Hatay/14.00/Elazığ/14.30/Ankara/15.00/16.30/Kocaeli/17.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftası PTT- Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Sarıyer Belediyespor, Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Karayolları ve Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İstanbul/13.00/16.00/18.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasından 4 maç yapılacak.

8- Türkiye Karate Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.00)

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Mustafa Şentop, İstanbul, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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