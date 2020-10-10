GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2020

10.10.2020 23:49
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

(Gaziantep/10.00/13.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Kayacık Tesisleri'ni ziyaret edecek, Fırat Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve bisiklet yolu incelemesinde bulunacak.

(Konya/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde incelemede bulunacak, Büyük Çamlıca tepesindeki eski antenlerin söküm çalışmalarını takip edecek.

(İstanbul/11.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

?(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Moskova/21.45)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynanacak.

3- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Fenerbahçe Beko- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, BOTAŞ- Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediye- İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol- Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/14.00/Samsun/14.00/Kayseri/15.00/Mersin/15.15/İstanbul/17.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor ve Altekma-Spor Toto maçları yapılacak

(Artvin/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/15.00)

7- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler final maçıyla sona erecek.

(Paris/16.00)

8- Formula 1 Almanya Grand Prix'si yapılacak.

(Nürburg/15.10)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Abdülhamit Gül, Şahinbey, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2020 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı İçişleri Bakanı Soylu'dan "Tarikatlar devlete sızdı" iddiasına sert yanıt: Provokasyon Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var
Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:43
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı         
19:10
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 23:57:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei