GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2022

10.10.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Çankırı Karatekin Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Çankırı Karatekin Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Çankırı/11.40/16.30/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni ile KBRN Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- ??????? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde "polis intiharları" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valiliği ziyaret edecek, valilik toplantı salonunda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Erciyes Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na ve Melikgazi Kazım Karabekir Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Spor Salonu Açılışı'na katılacak.

(Kayseri/11.00-14.30)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacak.

(Berlin)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, uluslararası misafir öğrenciler ile Dünya Gıda Güvenliği Buluşması'na katılacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışmasının tanıtımına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelecek, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyaret edecek, Ayvacık- Küçükkuyu yolu ve Troya-Assos tünelleri açılış törenine katılacak.

(Çanakkale/10.00/11.30/14.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihraç edecek.

(Ankara)

?5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Ekim'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılışını yapacak, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Altındağ'daki bazı etkinliklere katılacak.

(Ankara/11.00-13.15)

SPOR???????

1- FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları yapılacak. Türkiye, Polonya'da ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Gliwice/18.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda yeni sezon başlayacak. Türk Telekom, B Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Polonya'nın Legia Varşova takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları başlayacak.

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Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Mustafa Şentop, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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