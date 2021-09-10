GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak, Çeşme Belediyesini ziyaret edecek ve Cumhuriyet Meydanı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/11.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Doktora Salonu'nda düzenlenecek Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edecek, 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/10.00/12.45/14.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, VavaCars Fatih Karagümrük- Adana Demirspor, Beşiktaş- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor- Altay ve Yukatel Kayserispor- Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Konya/17.00/Kayseri/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor- Denizlispor, Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor-Menemenspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.30/17.00/Manisa/Adana/20.00)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları başlayacak.

4- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, elemelerle sürecek.

(Mersin/15.00)

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