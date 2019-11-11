GÜNDEM ÖZETİ / 11 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00)

2- "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" Kampanyası

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliği, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden saat 11.11'de törenle başlatılacak.

Fidan dikme etkinliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

(Konya/Aksaray/Sinop/Ankara11.11)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gündüzlü Bakım Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Sinop/13.30/14.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika ziyaretlerinde bulunacak, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/10.30-17.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap edecek.

(Antalya/11.15)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dış İlişkiler Konseyi düzenlenecek.

(Brüksel)

3- İspanya'da düzenlenen erken genel seçimler sonrası yansımalar takip edilecek.

(Madrid)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Düzce/16.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapılacak H Grubu'ndaki son iki maç öncesi TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına aynı tesislerde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/14.00/18.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Cornelia Otel'de başlayacak.

(Antalya/10.00)

3- Kadın A Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile Menemen İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

4- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası Spor Toto-Halkbank müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.30)

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