Gündem Özeti / 11 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Gaziantep/18.00/18.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Kütahya/16.00/16.30)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ege
Üniversitesinde "Tarımda Ege'nin 2023 Vizyonu" paneline ve Çeşme Yörükler
Derneğinin toplantısına iştirak edecek.
(İzmir/11.00/17.00)
2- TÜİK
, kasım ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, BM
Genel Sekreterinin Kıbrıs
Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul edecek.
(Lefkoşa)
2- ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?
(Washington
)?
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı
'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi
Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen
, Karadağ
temsilcisi Buducnost VOLI ile deplasmanda karşılaşacak.
(Podgorica/21.00)
2- Türkiye Futbol
Federasyonunun desteği ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından Granada
Luxury Otel'de düzenlenen Metin Türel
Antrenör Gelişim Semineri ve bu seminer kapsamında gerçekleştirilecek 2. FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı başlayacak.
(Antalya/14.00)
3- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftanın ilk maçında Galatasaray
ile Jeopark Kula
Belediyespor, Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor
, Macaristan
'ın MTK Budapeşte, Fenerbahçe
de Hollanda
'nın AZ Alkmaar takımıyla hazırlık maçı yapacak.
(Antalya/17.00/18.00)
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