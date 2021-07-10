GÜNDEM ÖZETİ / 11 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Valiliğini ve Fatih Sultan Mehmet Müzesini ziyaret edecek, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final müsabakasını izleyecek ve kazanan başpehlivana altın kemer takdim edecek.

Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki parlamento heyeti ile Kuveyt'e gidecek.

(Edirne/16.00/16.30/17.00/İstanbul/20.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Üretici Kadınlar, Kadın Emek Pazarı ve Mor Ev Kadın Atölyesi'ni ziyaret edecek, Belediyenin Yerli Tohum Bankası fide dağıtım töreni, park açılışı ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi açılışlarına iştirak edecek.

Sarayiçi Er Meydanı'nda Başpehlivanlar Karamürselli Aydın Demir ve Denizlili Hüseyin Çokal Heykeli açılışına katılacak Kılıçdaroğlu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek.

(Edirne/10.30-15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ayder Yaylası, Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi ve millet bahçesi alanı ile Yağlıtaş Afet Konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Rize/10.30-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da halk erken genel seçimde sandık başına gidecek.

(Sofya)

2- Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında 19 soykırım kurbanı düzenlenecek anma programının ardından toprağa verilecek.

(Bosna Hersek)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık güreşleriyle tamamlanacak.

Güreşleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Edirne/16.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

(Londra/22.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İtalyan Matteo Berrettini karşılaşacak.

(Londra)

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