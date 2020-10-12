GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020

12.10.2020 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir Ortaokulu'nu, Çankırı TOBB Fen Lisesi'ni, Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması'na katılacak.

(Çankırı/09.45-15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lityum Pilot Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek.

(Eskişehir/13.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Yusufeli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Yusufeli Şantiyesi'nde saha incelemesinde bulunacak.

(Artvin/10.30/11.30/13.15/14.15)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

?(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak.

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın ardından Moskova'dan İstanbul'a dönecek ve 14 Ekim'de İstanbul'da Sırbistan'la yapacağı maç için TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampa girecek.

(İstanbul/04.00)

2- 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda 13 Ekim Salı günü İngiltere ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Wolverhampton'da tamamlayacak.

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası Aksaray Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Aksaray/19.00)

4- NBA'de Miami Heat ile Los Angeles Lakers arasındaki final serisinin 6. maçı yapılacak.

(Orlando/02.30)

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Merkez Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020 - Son Dakika

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