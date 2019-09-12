GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akkent Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde düzenlenecek Bisiklet Dağıtım Töreni ile Festival Park'ta gerçekleştirilecek Gastroantep Festivali'nin açılışına katılacak.

(Gaziantep/15.00/19.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı kamuoyuna açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolünün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa I·mar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'ne katılacak.

(I·stanbul/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, " Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı"na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzurum/11.00/14.00/14.30/15.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- UNESCO Yürütme Kurulu Üyesi Ülkeler Milli Komisyonları İstişare Toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak.

Maçlarını Slovenya'da oynayacak Türk Milli Takımı, C Grubu'nda Rusya ile karşılaşacak.

(Ljubljana/15.30)

2- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris'te başlayacak.

Rallinin ilk gününde Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenecek seremonik startın ardından şehir merkezinde iki kilometrelik seyirci özel etabı gerçekleştirilecek.

(Muğla/18.00)

3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası, Sırbistan-ABD ve Polonya-Çekya arasında oynanacak 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde devam ediyor.

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 3 maçla tamamlanacak.

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