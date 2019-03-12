Gündem Özeti / 12 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş
Valiliğini ziyaret edecek, halk buluşmasına katılacak, Malazgirt
'te vatandaşlarla buluşacak.
(Muş/12.00/13.00/15.00)
2- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İvazpaşa'da şehit ailesine ziyarette bulunacak, STK
temsilcileri, hemşehri dernekleri, esnaf odaları ve muhtarlarla iki ayrı etkinlikte bir araya gelecek.
(Bursa/11.00/12.30/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Rize
Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak, Derepazarı
Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti
Derepazarı İlçe Başkanlığında toplantı düzenleyecek.
(Rize/10.30/12.30/13.15)
2- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeşilli
ve Ömerli
ilçelerinde AK Parti Seçim Koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşacak, Midyat
'ta miting düzenleyecek, STK ve muhtarlarla yemekte bir araya gelecek, Mardin
'de Gençlerle Demokrasi Buluşması'nda yer alacak, partisinin Kızıltepe
Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara buluşacak.
(Mardin/ 14.00-21.30)
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Kızılcahamam
'da vatandaşlara hitap edecek.
(İzmir/09.30/Ankara/17.00)
4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma programına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Tosya
'da mitinge katılacak, Kastamonu
Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla buluşacak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları başkanları toplantısında bulunacak.
(Kastamonu/12.00-19.00)
6- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Yozgat
ve Kırıkkale
'de açık hava toplantılarına katılacak.
(Yozgat/14.00/Kırıkkale/17.30)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, AK Parti'nin Afşin
ve Elbistan
seçim bürolarını ziyaret edecek, Elektrik Üretim AŞ
Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde incelemelerde bulunacak.
(Kahramanmaraş/12.30/13.30/15.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.
Bakan Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'ni, Kafkas Arısı Üretim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nda yer alacak.
(Kars/09.45/10.30/11.15/Ardahan/14.30/16.30/17.30)
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, ihracatçı kadın girişimcilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek, bölgesel istişare toplantısına katılacak. Pekcan, iş insanları, esnaf ve AK Parti il teşkilatıyla buluşacak.
(Kocaeli/13.30/15.00/Bolu/18.30)
4- TÜİK
, 2018 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Boğazkent
bölgesi otelcileri ile Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantılarına katılacak.
Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun İngiliz eş başkanları Jack Straw
ve Julian-Horn Smith'i kabul edecek, Yunanistan
'ın eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis
ile görüşecek.
(Antalya-Serik 12.30/16.00/18.00/18.30)
2- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin AB
ile vardığı Brexit Anlaşması'nı oylayacak.
(Londra
)
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrencilerle düzenlenecek toplantıya katılacak.
(Ankara/09.45)
2- FETÖ davaları
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davay Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral
ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay
ile Ömer Faruk Kavurmacı
ve Faruk Güllü
'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul
23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri
'de devam edilecek.
(İstanbul/14.00)
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(İstanbul/10.00) Konya
'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 65 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Konya/09.30)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus- Atletico Madrid
, Manchester
City- Schalke 04
karşı karşıya gelecek.
(Torino/Manchester/23.00)
2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş
Sompo Japan, Fransa
temsilcisi Nanterre
92'yi BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
ile BOTAŞ, 21. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00)
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