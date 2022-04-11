GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2022

11.04.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile iki Bakanlık arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al-Jabr Al-Nuaimi ve Lusail Üniversitesi Rektörü Ali bin Fetais Al Marri ile ayrı ayrı görüşecek.

(Katar)

3- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

(15.00)

HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(12.45/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ay vadeli hazine bonosunu ihraç edecek, 6 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) genel sekreterlik görevinin devir teslim törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1977 yapımı "Çağrı" filminin 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilenen kopyasının özel gösterimi Atlas Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/21.00)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 3. etap yarışı Çeşme- İzmir (Karşıyaka) parkurunda yapılacak.

(İzmir/11.50)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(Petah Tikva/19.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesi başlayacak; Bayern Münih- Villarreal ve Real Madrid- Chelsea maçları yapılacak.

(Münih/Madrid/22.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını konuk edecek.

(Bursa/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

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CHP Genel Başkanı, Ankara, Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2022 - Son Dakika
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